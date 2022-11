COP27 - Les Pays-Bas envisagent un rapprochement avec Oman au sujet de l'hydrogène vert

Cette ressource est considérée comme une importante alternative propre aux carburants fossiles, notamment dans l'industrie et les transports lourds. Son utilisation est jugée comme propre, mais sa production, par électrolyse de l'eau, nécessite le recours à énormément d'électricité. Si celle-ci est produite par des énergies renouvelables, via des panneaux solaires ou des éoliennes, alors l'hydrogène est qualifié de vert. Oman, pays ensoleillé et désertique, a donc les cartes en mains pour la production d'hydrogène vert. Lors du précédent sommet climatique, à Glasgow, les Pays-Bas avaient aussi conclu des accords avec la Namibie dans le domaine de l'hydrogène. Le contenu du rapprochement entre les Pays-Bas et Oman devrait être précisé lundi. A Charm el-Cheikh, le Premier ministre néerlandais participera aussi entre autres à une concertation sur les systèmes d'alerte aux catastrophes climatiques. (Belga)