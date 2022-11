Duel de prestige entre le FC Barcelone et Manchester United en barrages

La Juventus, autre cador historique du football continental, défiera le FC Nantes. Actuel leader de Bundesliga, l'Union Berlin, qui a terminé à la deuxième place de son groupe derrière l'Union Saint-Gilloise, affrontera l'Ajax dans un duel qui s'annonce alléchant. Le Bayer Leverkusen, reversé de Ligue des Champions comme le Barça et la Juve, après avoir terminé 3e derrière le FC Porto et le Club Bruges, rencontrera l'AS Monaco de Philippe Clement. L'AS Rome de José Mourinho, lauréate de la Conference League la saison dernière, croisera la route du FC Salzbourg alors que le FC Séville et le PSV Eindhoven s'affronteront dans un duel de rouge et blanc. Sporting Portugal - FC Midtjylland et Shakhtar Donetsk - Stade Rennais sont les deux dernières affiches de ces barrages prévus les 16 (aller) et 23 (retour) février 2023. L'Union Saint-Gilloise, première de son groupe, débutera sa phase finale directement en huitièmes de finale. Les Bruxellois, vice-champions de Belgique et de retour sur la scène européenne cinquante-huit ans plus tard, joueront contre l'un des huit vainqueurs de ces barrages. L'aller est prévu le 9 mars, le retour le 16 mars. La finale se tiendra le 31 mai à Budapest, à la Puskas Arena. (Belga)