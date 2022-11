Maussade début de semaine

Lundi soir, le temps se fera plus sec et des éclaircies viendront consteller le ciel nocturne à partir de la frontière française. Les minima varieront de 5 à 11 °C avec un vent du sud modéré sauf à l'ouest, où il sera fort. Les éclaircies seront toujours présentes mardi matin avant d'être oblitérées par une nébulosité abondante dans l'après-midi. Les averses feront leur retour en Ardenne et à la mer et le vent continuera de souffler assez fort sur tout le pays. À la Côte, les rafales pourraient atteindre 50 ou 60 km/h. Nuages sera également le maitre mot de la nuit avec une alternance de précipitations et de temps sec. Le mercure ne dépassera pas les 9 °C en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 °C en plaines. Le vent soufflera modérément du sud-ouest, assez fort au littoral. Les éclaircies tenteront un retour mercredi après un début de journée encore très nébuleux. Des averses accompagnées d'un coup de tonnerre seront encore possibles, surtout à la mer et en Ardenne. Éole soufflera modérément ou assez fort dans les terres et parfois fort sur la Côte. Les maxima atteindront 11 °C dans les Fagnes et 14 ou 15 °C en moyenne et basse Belgique. (Belga)