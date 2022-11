Mondial 2022 - Le gardien remplaçant du Canada Maxime Crépeau manquera le Mondial

Crépeau s'est blessé à la jambe samedi durant la finale du championnat nord-américain, la MLS Cup, remportée aux tirs au but par son club, le Los Angeles FC. Durant les prolongations, le gardien est entré en collision avec l'attaquant de Philadelphie Cory Burke, qu'il a arrêté fautivement en dehors de son rectangle. Il avait reçu un carton rouge pour cette intervention fautive. Le gardien ne rejouera pas avant plusieurs mois, a indiqué la fédération canadienne. Son club a indiqué qu'il a été opéré avec succès. Crépeau, 28 ans, compte 15 'caps' avec le Canada. Il est généralement la doublure du titulaire Milan Borjan (Etoile rouge). Crépeau devait participer, à partir de lundi, à un stage de préparation au Bahreïn réservé aux joueurs dont la saison est terminée. Il a été remplacé par Thomas Hasal (Vancouver Whitecaps) pour ce stage, a annoncé la fédération. La semaine passée, le sélectionneur canadien John Herdman (8 'caps') avait déjà perdu le défenseur Scott Kennedy (SSV Jahn Regensburg), blessé à l'épaule. Le Canada débutera son Mondial, dans le groupe F, contre la Belgique le 23 novembre avant de défier la Croatie quatre jours plus tard et le Maroc le 1er décembre. (Belga)