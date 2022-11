Pas prêt pour novembre, le chèque "énergie" sera doublé en décembre

"Il y a des difficultés techniques à l'implémenter chez certains des fournisseurs. Le chèque même sera à partir de décembre, donc un mois plus tard, mais le montant total sera le même", a indiqué le chef du gouvernement fédéral, concernant cette tâche qui revient aux opérateurs. "On a essayé de faire l'impossible pour que ce soit encore sur la facture de novembre, mais il s'avère que c'est impossible. C'est assez compliqué à implémenter, car il y a beaucoup de filtrage à faire sur les factures. Ça ne se retrouvera donc pas encore sur la facture de novembre, mais ce sera doublé sur la facture de décembre", selon M. De Croo (Open Vld). Face à la crise des prix de l'énergie, le gouvernement avait notamment décidé en septembre dernier d'octroyer aux ménages qui entrent dans les conditions prévues un forfait énergétique de base pour les mois de novembre et décembre 2022 pour le gaz (135 euros/mois) et l'électricité (61 euros/mois). Lors de la confection du budget 2023-2024 le mois dernier, le gouvernement avait en outre décidé de prolonger ces primes jusqu'en mars 2023, "soit près de 1.000 euros au total". (Belga)