Prix de l'énergie - Le ministre allemand des Finances destine 83 milliards au bouclier tarifaire

Ce plafonnement des prix du gaz et de l'électricité, prévu jusqu'en avril 2024, est destiné à soutenir ménages et entreprises, alors que l'inflation dépasse 10% dans le pays. Ces projections ressortent du plan économique pour le fond spécial de 200 milliards d'euros consulté par l'agence dpa, qui a aussi eu accès au projet de budget allemand pour 2023. Les 200 milliards d'euros prévus pour accuser le coup des prix élevés de l'énergie sont supposés être suffisants jusqu'à 2024, mais le ministre des Finances prévoit déjà plus de la moitié de cette somme pour 2023 uniquement. De nombreuses mesures de soutien qui ont déjà été décidées en Allemagne apparaissent aussi dans le plan, comme des subsides pour le chauffage ou le logement. Selon le projet de budget, la décision de ne pas autoriser une augmentation du prix de la tonne de CO2 l'an prochain devrait aussi coûter au gouvernement fédéral allemand environ 2 milliards. Dans quelle mesure le ministre Linder va autoriser l'endettement reste incertain dans le projet budgétaire allemand. Mais il est escompté que davantage de prêts seront autorisés par rapport à ce qui avait été suggéré auparavant en raison des faibles prévisions économiques. (Belga)