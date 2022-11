Quatre blessés graves dans un accident sur l'E40 à Evere

(Belga) Deux adultes et deux jeunes enfants ont été grièvement blessés dans un accident survenu lundi après-midi sur l'E40 à Evere, en direction de Louvain-Liège, ont indiqué les pompiers de Bruxelles et la police fédérale. Les quatre victimes sont issues d'une même famille. Les parents et un des enfants ont été emmenés à l'hôpital dans un état critique alors que le second enfant, aussi fortement touché, n'a jamais perdu connaissance.