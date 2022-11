Un appartement ravagé par un incendie à Anderlecht

L'incendie s'est déclaré vers 18h00 au premier étage d'un édifice en comptant trois, avenue Auber. "L'habitant a constaté un dégagement de fumée alors qu'il ouvrait la porte de son appartement. Il a eu le bon réflexe de la refermer ce qui a permis d'éviter que la fumée ne se répande dans la cage d'escaliers et ce qui a ralenti les flammes. Il a aussi immédiatement alerté ses voisins et appelé le 112", explique un porte-parole des hommes du feu. Ceux-ci sont parvenus à maîtriser l'incendie mais l'appartement est inhabitable. Un pompier, légèrement intoxiqué par les fumées, a été admis à l'hôpital. Il a déjà pu quitter l'établissement de soins et reprendre son service. La cause de l'incendie est accidentelle. (Belga)