Elio Di Rupo au Maroc pour une mission d'entrepreneuriat énergie et numérique

Outre des réunions bilatérales avec le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, M. Di Rupo (PS) se rendra sur des sites industriels énergétiques où des entreprises et des universités marocaines coopèrent avec des consœurs de Wallonie. Le Maroc a adopté en 2009 une stratégie énergétique basée essentiellement sur les énergies renouvelables (biomasse, hydrogène vert, dessalement et énergie marine), avec l'objectif de porter leur part dans la production d'électricité à plus de 52% en 2030 (contre 20% aujourd'hui). Il vient de signer un "partenariat vert" avec l'Union européenne, le premier du genre pour l'UE, afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Deuxième partenaire commercial de la Wallonie sur le continent africain, le Maroc s'apprête aussi à renouveler avec la Région son programme de coopération pour les cinq prochaines années (2023-2027). Le chef du gouvernement wallon assistera en outre, vendredi, à l'inauguration officielle par les autorités marocaines de l'incubateur "LionsGeek", dédié au numérique et aux médias, sur le modèle de Charlewood développé par les équipes de Molengeek à la RTBF Charleroi. En plus de rencontres avec des étudiants dans le cadre de partenariats avec des établissements francophones belges, un volet de la visite de travail sera aussi dédié à la régionalisation et à la gouvernance, le Maroc ayant entamé en 2015 un processus de décentralisation. (Belga)