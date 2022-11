Grève nationale en Grèce le 9 novembre

(Belga) L'automne social s'annonce chaud en Grèce: les principaux syndicats du pays ont en effet appelé à une grève nationale de 24 heures demain/mercredi. La grève touchera principalement le trafic; des actions seront ainsi menées sur les ferries, dans les transports publics et éventuellement dans les aéroports. Les syndicats réclament des salaires plus élevés et davantage d'aides publiques pour compenser l'inflation et la hausse du coût de la vie et de l'énergie.