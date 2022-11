L'ancien pape Benoît XVI prêt à témoigner dans un procès pour abus d'enfant en Allemagne

L'affaire vise un prêtre soupçonné de pédophilie, Joseph Ratzinger qui a été archevêque de Munich et Freising de 1977 à 1982, son successeur le cardinal Friedrich Wetter ainsi que l'archevêché. La justice cherche à établir la culpabilité du prêtre et des autres responsables de l'église dans une ancienne affaire d'abus d'un enfant. La victime a désormais 38 ans. Un rapport sur le prêtre publié en janvier détaille des années d'abus au sein de l'archevêché. Au lieu de dénoncer le prêtre aux autorités judiciaires, les responsables de l'église l'ont alors transféré dans d'autres régions où il a commis d'autres faits. En raison du délai de prescription, un procès ne pourrait qu'établir la culpabilité du prêtre et entraîner des dommages et intérêts. (Belga)