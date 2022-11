L'animateur Jimmy Kimmel présentera une nouvelle fois les Oscars

Le présentateur de 54 ans, qui anime l'émission de divertissement "Jimmy Kimmel Live!", est vu par l'industrie comme une valeur sûre pour présenter la 95e cérémonie des Oscars, dont la dernière édition a été ternie par la gifle donnée par Will Smith à l'humoriste Chris Rock, sur scène. "Être invité à présenter les Oscars pour la troisième fois est soit un grand honneur, soit un piège", a ironisé Jimmy Kimmel dans un communiqué. "Dans tous les cas, je suis reconnaissant à l'Académie de m'avoir proposé si rapidement après que tout le monde eût dit +non+", a plaisanté l'animateur, qui avait déjà assumé ce rôle en 2017 et 2018. Lors de sa première, en 2017, une bourde avait été commise quand "La La Land" avait été accidentellement annoncé comme lauréat de la récompense du meilleur film, en fait attribuée à "Moonlight". Le directeur de l'Académie, Bill Kramer, et la présidente de l'Académie, Janet Yang, ont décrit Jimmy Kimmel comme "l'hôte parfait" pour la cérémonie. L'humoriste aura la lourde responsabilité de faire remonter des audiences, en berne depuis plusieurs années bien qu'elles aient rebondi l'an dernier. (Belga)