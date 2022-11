Les Belges à l'étranger - Wolfsbourg renverse le Borussia Dortmund avec un assist de Bornauw

Dès le début de rencontre, un coup de coin des Loups a été prolongé de la tête par Sebastiaan Bornauw vers Van de Ven, qui n'a eu qu'à conclure en plongeant au deuxième poteau (1-0, 6e). En fin de rencontre, et malgré la montée au jeu de Thorgan Hazard du côté du Borussia (71e), c'est bien Wolfsbourg qui a doublé la mise avec un but de l'ancien Anderlechtois, Lukas Nmecha (90e+2). Comme à son habitude, Koen Casteels défendait les cages de Wolfsbourg, obtenant ainsi sa troisième clean sheet consécutive aux côtés de Sebastiaan Bornauw. Les deux joueurs ont disputé toute la rencontre tandis que Thorgan Hazard a dû se contenter d'une vingtaine de minutes de jeu. Thomas Meunier est toujours absent pour une blessure au visage. Au classement, Wolfsbourg remonte provisoirement en 8e position avec 20 points. Dortmund est 4e et compte 25 points soit 3 de moins que le Bayern, en tête, qui a un match de retard. (Belga)