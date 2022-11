Mondial 2022 - "Le choix du Qatar était une erreur", admet Sepp Blatter

"Le football et la Coupe du Monde sont trop grands pour cela", déclare Sepp Blatter dans une interview publiée mardi par les titres du groupe suisse Tamedia. Il s'agissait d'un mauvais choix "et j'en portais à l'époque la responsabilité en tant que président de la FIFA", ajoute-t-il. A l'origine, le comité exécutif avait voulu attribuer la Coupe du monde 2018 à la Russie et celle de 2022 aux Etats-Unis. "Cela aurait été un geste de paix si les deux adversaires politiques avaient organisé la Coupe du monde l'un après l'autre", précise le Haut-Valaisan. Mais des voix importantes se sont ensuite reportées sur le Qatar. La Coupe du monde, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre, a fait couler beaucoup d'encre et suscité plusieurs appels au boycott. Les ONG reprochent à l'Emirat de ne pas respecter les droits humains fondamentaux, notamment ceux des femmes. La situation des travailleurs émigrés a aussi été dépeinte à de nombreuses reprises comme lamentable. (Belga)