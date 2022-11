WTA Finals - Elise Mertens et la Russe Veronika Kudermetova remportent le titre en double

(Belga) Elise Mertens (WTA 9 en double) et sa partenaire russe Veronika Kudermetova (WTA 5 en double) ont remporté le double des WTA Finals. Lundi, à Fort Worth (Texas), le duo belgo-russe, tête de série N.4, s'est imposé en finale face aux Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 4 en double) et Katerina Siniakova (WTA 1 en double), têtes de série N.1 et tenantes du titre, sur le score de 6-2, 4-6, 11-9 en une heure et 42 minutes de jeu.

Mertens disputait la finale de ce tournoi de fin de saison pour la deuxième année consécutive, et à nouveau face à la paire Krejcikova/Siniakova. L'an passé, les Tchèques avaient battu 6-3, 6-4 Mertens et la Taïwanaise Hsieh Su-wei. Mertens, 26 ans, devient la première Belge à remporter le double des WTA Finals. Avant elle, Kim Clijsters avait été battue en finale de l'édition 2003 aux côtés de la Japonaise Ai Sugiyama. Clijsters avait par contre été titrée en simple à trois reprises (2002, 2003 et 2010), Justine Henin s'imposant deux fois, en 2006 et 2007. Mertens décroche le 17e titre de sa carrière en double, le deuxième de la saison après sa victoire à Dubaï, également avec Kudermetova. La Belge et la Russe s'étaient imposées ensemble l'an passé à Istanbul. Le palmarès de Mertens comprend aussi des victoires à l'US Open en 2019 (avec Aryna Sabalenka) ainsi qu'à l'Open d'Australie (avec Sabalenka) et à Wimbledon (avec Hsieh Su-wei) l'an passé. Elle a aussi remporté sept tournois en simple. (Belga)