WTA Finals - La Française Caroline Garcia remporte les WTA Finals pour la première fois de sa carrière

(Belga) La Française Caroline Garcia, 6e joueuse mondiale, a remporté les WTA Finals pour la première fois de sa carrière. Lundi, à Fort Worth (Texas), Garcia, 29 ans, a battu en finale de ce tournoi de tennis de fin de saison la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 7) sur le score de 7-6, 6-4 en une heure et 41 minutes de jeu.

Garcia décroche le 11e titre de sa carrière, le 4e de sa saison après ses succès à Bad Homburg, Varsovie et Cincinnati. Alors qu'elle n'occupait que le 74e rang au classement WTA en début d'année, Garcia a vécu une très bonne saison qu'elle conclut avec le succès le plus prestigieux de sa carrière. Son palmarès comprend aussi deux victoires en double à Roland-Garros, en 2016 et cette année, aux côtés de Kristina Mladenovic. Deuxième française à remporter ce Masters de fin d'année, après Amélie Mauresmo en 2005, Garcia succède au palmarès à l'Espagnole Garbine Muguruza. (Belga)