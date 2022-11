Coupe CEV - Maaseik a un pied en huitièmes de finale, Gand tient la dragée haute à Izmir

Pour son entrée en lice sur la scène européenne, Maaseik se déplaçait au Mladost Zagreb, en Croatie. Tout au long de la première manche, les deux équipes s'offraient un chassé-croisé. Maaseik se retrouvait derrière (16-14) et devait faire le forcing pour revenir. Mais deux aces et un block décidaient du gain du premier set (23-25). La combativité affichée permettait à Maaseik de lancer la deuxième manche de bien belle manière. Rien ne semblait arrêter l'équipe du coach Fulvio Bertini. À 9-24, les choses étaient entendues, mais l'équipe belge offrait du répit à Mladost qui, avec un 7-0, reprenait confiance avant de s'incliner (16-25). Les Croates ont entamé le troisième set dans de meilleures conditions. À 14-11 puis 16-12, l'équipe locale montait son niveau d'un cran. Mais Maaseik trouvait un second souffle pour s'offrir deux balles de match (22-24). La seconde était la bonne (23-25) et l'équipe belge abordera le match retour en possédant un pied en huitièmes de finale. Ce mercredi soir marquait également un tournant pour Caruur Gand qui disputait le premier match européen de son histoire face à Arkas Spor. Après un premier set remporté par les Turcs (23-25), Gand confirmait qu'il ne débarquait pas sur la scène continentale pour faire de la figuration et accrochait la deuxième manche (25-21). Le vainqueur de la Coupe de Belgique confirmait dans le troisième set mais finissait par s'incliner de justesse (23-25). La quatrième manche revenait à des Gantois bien plus précis et organisés (25-20). Après avoir fait douter les Trucs, Gand ne parvenait malheureusement pas à les faire tomber, la dernière manche étant contrôlée par Izmir (10-15). (Belga)