Disney+ gagne des abonnés mais creuse ses pertes

Disney+ compte désormais 164,2 millions d'abonnés, une progression de 12 millions par rapport à la fin juin, bien plus que n'en attendait le marché, d'après un communiqué de résultats trimestriel publié mardi. Mais les plateformes de streaming du groupe californien (Disney+, ESPN+ et Hulu) ont plus que doublé leurs pertes opérationnelles sur un an, à 1,47 milliard de dollars pour la période de juillet à septembre. Le groupe californien a assuré que ses pertes avaient atteint leur "pire" niveau. "Elles vont commencer à diminuer pendant le trimestre en cours", a promis Bob Chapek, le patron de la société, lors de la conférence téléphonique aux analystes. Il a de nouveau assuré que Disney+ parviendrait à la rentabilité en 2024. La plateforme va lancer le 8 décembre un nouvel abonnement avec publicité, pour 7,99 dollars par mois, tandis que son abonnement de base sans publicité passe à 10,99 dollars, aux États-Unis. Comme son concurrent Netflix, qui met en service ce mois-ci une formule similaire, Disney+ espère ainsi attirer encore plus de spectateurs mais aussi diversifier leurs sources de revenus. Bob Chapek a en outre évoqué à demi-mot des coupes budgétaires, notamment dans les dépenses de marketing, et la possibilité de relever encore les prix. Pour le trimestre en cours, Disney+ peut compter sur le film Hocus Pocus 2, sorti le 30 septembre - "la première la plus visionnée de l'histoire" de la plateforme, a indiqué Bob Chapek - et Andor, une série télévisée ancrée dans le très populaire univers de Star Wars. (Belga)