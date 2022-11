Élections de mi-mandat aux États-Unis - Sarah Sanders, ancienne porte-parole de Trump, élue gouverneure de l'Arkansas

Elle était donnée favorite face au démocrate Chris Jones dans cet État dont son père, Mike Huckabee, figure de la politique américaine, fut gouverneur de 1996 à 2007. Pendant sa campagne, Sarah Sanders, 40 ans, a fustigé le président Joe Biden et ses politiques de "gauche radicale", en évoquant l'inflation galopante, "les frontières ouvertes" et "la hausse de la criminalité violente". Elle s'est dite prête à "rejoindre la coalition des gouverneurs conservateurs forts qui défendent notre liberté". En tant que porte-parole à la Maison Blanche, elle était régulièrement interrogée sur les sorties agressives de Donald Trump à l'encontre des médias. Elle a été critiquée pour ses approximations et ses contre-vérités dans ses interactions parfois tendues avec les journalistes. Mère de trois enfants, elle évoquait souvent sa famille et sa foi depuis la salle de presse. En annonçant son départ à l'été 2019, Donald Trump avait longuement loué la combativité de cette "guerrière" et jugé qu'elle serait "fantastique" au poste de gouverneur de l'Arkansas. (Belga)