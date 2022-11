Femmes : l'actrice espagnole Rossy De Palma demande "l'égalité des salaires"

"La seule chose que je demande, c'est l'égalité des salaires et je ne comprends pas que les gouvernements ne le fassent pas", a déclaré l'actrice dans un entretien à l'AFP en marge du salon international Paris Photo, qui rend hommage à 77 femmes photographes cette année et dont elle est l'invitée d'honneur. "Après, on n'a pas besoin de ce misérabilisme et de demander la permission de faire quoi que ce soit", a-t-elle poursuivi en relevant ses lunettes noires XXL assorties aux plumes vaporeuses qui ornent son chignon. A part la question de la différence salariale, "j'ai arrêté depuis un bon moment de demander des faveurs pour les femmes car je crois que nous, les femmes, n'avons besoin de rien, sinon de nous découvrir nous-mêmes", a-t-elle estimé, en parcourant le salon dans une robe multicolore moulante et zippée, à pois, signée Jean Paul Gaultier, comme ses boucles d'oreilles. Pour elle, "il est temps que les femmes s'intéressent à elles-mêmes". "Pendant des générations, on a été dévouées à la société, à la famille, aux enfants, au travail hors de la maison et dans la maison, coincées dans nos vies. Tant d'artistes ont dû travailler en cachette. Maintenant, on n'a plus besoin de ça". "Je me découvre tout le temps et je ne me définis jamais comme ça (comme une femme, ndlr), je ne me limite pas", confesse-t-elle, soulignant être "toujours un peu naïve" à 58 ans. "J'ai encore de la curiosité et c'est quelque chose de magnifique. Sinon, on devient cynique comme le monde politique. Là, je suis comme une petite fille dans Paris Photo en train de regarder le travail de tous. C'est tellement inspirant !", dit-elle. En 2019, dans tous les pays de l'Union européenne à 27, les femmes ont perçu en moyenne des salaires inférieurs à ceux des hommes, selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L'écart de salaire annuel brut moyen entre femmes et hommes varie toutefois fortement entre les pays de l'UE. Avec un écart de 20%, la France occupe une position intermédiaire. (Belga)