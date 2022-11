Murat Yakin a dévoilé sa liste des 26, avec quatre gardiens

(Belga) Murat Yakin, sélectionneur de l'équipe nationale suisse de football, a annoncé mercredi sa liste de 26 joueurs pour disputer la prochaine Coupe du monde de football (20 novembre - 18 décembre). L'ancien joueur a notamment repris quatre gardiens, dont Yann Sommer et Jonas Omlin, actuellement blessés et incertains.

Xherdan Shaqiri, 31 ans et 108 caps avec la Suisse, disputera son quatrième Mondial après 2010, 2014 et 2018. Au rayon des surprises, le milieu de terrain des Young Boys de Berne Fabian Rieder, 20 ans, a été appelé pour la première fois alors que le latéral droit de Fulham Kevin Mbabu et l'expérimenté milieu de l'AEK Athènes Steven Zuber, 51 caps au compteur, font partie des joueurs restés sur le carreau. Après un amical contre le Ghana le 17 novembre à Abou Dhabi, la Nati défiera le Cameroun (24/11), le Brésil (28/11) et la Serbie (2/12) dans le groupe G. La sélection suisse Gardiens (4) : Gregor Kobel (Borussia Dortmund/All), Jonas Ömlin (HSC Montpellier/Fra), Philipp Köhn (FC Salzbourg/Aut), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/All). Défenseurs (7) : Fabian Schär (Newcastle United/Ang), Ricardo Rodriguez (Torino/Ita), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/All), Manuel Akandji (Manchester City/Ang), Eray Cömert (Valencia CF/Esp), Silvan Widmer, Edimilson Fernandes (FSV Mainz 05/All). Milieux et Attaquants (15) : Fabian Frei (Bâle/Sui), Denis Zakaria (Chelsea/Ang), Granit Xhaka (Arsenal/Ang), Djibril Sow (Francfort/All), Xherdan Shaqiri (Chicago/USA), Christian Fassnacht (Young Boys), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsbourg/All), Remo Freuler (Nottingham/Ang), Noah Okafor (Salzbourg/Aut), Haris Seferovic (Galatasaray/Tur), Michel Aebischer (Bologne/Ita), Fabian Rieder (Young Boys), Ardon Jashari (Lucerne), Breel Embolo (Monaco/Fra). (Belga)