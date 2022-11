Quelques averses pourraient tomber sur les grévistes mercredi après-midi

(Belga) Le ciel s'ennuagera mercredi après-midi et quelques averses locales tomberont sur le pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les averses seront plus nombreuses au nord-ouest. Un coup de tonnerre pourra également y retentir, surtout à la Côte. Les températures resteront, elles, douces, comprises entre 11°C en haute Ardenne et 14 à 15°C en basse et moyenne Belgique.

Le vent soufflera modérément, voire parfois assez fortement, avec des rafales atteignant les 50 à 60 km/h. A la mer, le vent pourra devenir fort. Mercredi soir et en début de nuit, des éclaircies pointeront le bout de leur nez, se partageant le ciel avec les nuages. Des averses isolées resteront possibles. En cours de nuit, le temps s'assèchera, mais des champs nuageux bas se formeront progressivement en Ardenne. Quelques bancs de brouillard pourraient apparaître à l'extrême sud de la Belgique. Les minima oscilleront entre 2 et 8°C en Ardenne, et entre 7 et 9°C ailleurs. Jeudi sera plus ensoleillé, avec la présence malgré tout de quelques champs nuageux inoffensifs. L'Ardenne et la Lorraine belge devront également composer en matinée avec de la brume, des nuages bas et du brouillard, parfois tenaces. Le thermomètre affichera 10°C en haute Ardenne, et de 14 à 15°C en basse et moyenne Belgique, sous un vent toujours modéré sauf à l'extrême-sud où il sera plutôt faible. Le soleil restera de la partie vendredi, avec des températures similaires. (Belga)