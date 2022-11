ATP Finals: Rafael Nadal et Novak Djokovic dans des groupes différents à Turin

Vainqueur de l'Open d'Australie et de Roland-Garros, portant son total à 22 titres en Grand Chelem, un record, Rafael Nadal a été placé dans le groupe vert ("Green") de ces ATP Finals qui ont pour but de rassembler les huit meilleurs joueurs de la saison. Le Norvégien Casper Ruud, 23 ans, 4e mondial, le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 6), 22 ans, et l'Américain Taylor Fritz (ATP 9), 25 ans, accompagneront le Majorquin de 36 ans, tête de série N.1, en l'absence du numéro 1 mondial, son compatriote de 19 ans et vainqueur de l'US Open, Carlos Alcaraz, blessé. Dans l'autre groupe ("Red"), Novak Djokovic, victorieux à Wimbledon, sera avec le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), 26 ans, et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3), 24 ans, deux anciens lauréats de ce traditionnel tournoi de prestige de fin d'année. Le Russe Andrey Rublev (ATP 7), 25 ans, est le 4e larron. Rafael Nadal n'a encore jamais triomphé au Masters alors que Djokovic, 35 ans, pourrait égaler le Suisse Roger Federer, vainqueur à six reprises. Les deux premiers de chacun des deux groupes se qualifient pour les demi-finales. La finale est prévue le 20 novembre. Toujours hors circuit en raison de sa blessure à la cheville, le tenant du titre, l'Allemand Alexander Zverev (ATP 12), 25 ans, est également absent. (Belga)