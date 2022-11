Élise Mertens: "J'ai donné tout ce que j'avais, mais mon corps n'a plus suivi"

"Ces rencontres sont arrivées trop tôt pour moi. Nous avions joué mercredi dès 10 heures du matin, ce jeudi également. Jouer pour la Belgique est un privilège et j'étais très heureuse d'être ici. Mais, d'un autre côté, je savais que ce serait un défi sur le plan physique. Je suis très bien entré dans la partie, mais à la fin du premier set, j'ai ressenti des douleurs. J'ai essayé de passer outre, mais je ne pouvais plus vraiment servir normalement et mon coup droit devenait plus faible également." Élise Mertens a pourtant encore mené 4-1 et 40-0 sur son service dans le deuxième set contre Ajla Tomljanovic, mais après avoir perdu ce jeu, elle a craqué d'une pièce. "La douleur irradiait jusque dans mon coude", a-t-elle soupiré. "Je savais que je devais gagner, et en deux sets vu qu'Alison avait perdu en deux sets. J'ai tout essayé, mais en fin de compte, le match a tourné. Je suis toujours prête à jouer pour mon pays, mais j'étais encore sur le court lundi soir au Texas. Il n'y a pas beaucoup de joueuses présentes ici qui ont disputé les Masters. Seules les Tchèques, mais elles ont pu commencer leur phase finale ce jeudi. Cela m'aurait certainement aidé de pouvoir jouer un peu plus tard, ou en tout cas dans l'après-midi. Nous avons fait le maximum en tant qu'équipe. Et nous retenterons notre chance l'année prochaine." (Belga)