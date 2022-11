La liaison E25-E40 à nouveau fermée à Liège pendant huit nuits en novembre

(Belga) La portion d'autoroute de la liaison E25-E40/A602 située à Liège entre les échangeurs "Avroy/Laveu" et "Chênée" sera fermée pour cause de travaux pendant huit nuits en novembre, a annoncé jeudi la Sofico, le gestionnaire du réseau autoroutier wallon. Ces fermetures nocturnes concerneront les deux sens de circulation.

Ces chantiers de nuit seront répartis sur deux semaines, à savoir du lundi 14 au vendredi 18 novembre et du lundi 21 au vendredi 25 novembre. Lors de la durée des travaux, la circulation sera coupée dans les deux sens de 21h45 à 6h00 du matin. Une fermeture progressive s'effectuera à partir de 20h30. La réouverture se fera également petit à petit dès 5h00. De tels travaux avaient déjà été mis en place pendant le mois d'octobre. "Ils permettront de poursuivre la réhabilitation durable de cet axe stratégique fortement touché par les inondations, tout en limitant l'impact de ces travaux sur la circulation", assure la Sofico. Celle-ci précise que les déviations habituelles seront mises en place via l'A604, itinéraires S1 et S20. (Belga)