La Région bruxelloise choisit Orange Belgium comme partenaire de développement numérique

Afin de poursuivre le développement de son réseau de télécommunication, la Région bruxelloise, par la voie du Centre d'Informatique de la Région bruxelloise (CIRB), a lancé en juin 2021 un appel d'offres européen pour sélectionner son futur prestataire. Plus d'une centaine d'administrations et institutions bruxelloises ou communales bénéficient actuellement du réseau public de télécommunication, baptisé IRISnet, et de services de connectivité, de téléphonie, etc. L'objectif avec ce nouveau marché, intitulé IRISnet3, est non seulement de permettre à toutes les administrations publiques localisées en Région bruxelloise de bénéficier du réseau IRISnet et de son catalogue de services à des prix compétitifs mais aussi de préparer la Région aux principaux défis du numérique. Il s'agit de l'augmentation croissante de l'échange des données des institutions bruxelloises ; de la connectivité à grande échelle des citoyens ; et des services de protection et de surveillance du domaine public. Le marché courra sur 10 ans et pourra être renouvelé pour une durée maximale de 5 ans, sur décision du gouvernement, a précisé le ministre Clerfayt, dans un communiqué. (Belga)