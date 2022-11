Le roi Philippe visite un centre d'innovation et de production circulaire à Anderlecht

Le Circularium a été aménagé dans un ancien complexe automobile par la société Makettt, basée à Bruxelles, qui s'occupe également de la gestion de l'initiative. L'objectif est de créer un "lieu innovant, attractif et durable pour un nouveau type d'entrepreneuriat et d'économie urbaine". Les divers projets qui s'y sont installés respectent tous le principe de circuit court et de circularité, tout en jouant un rôle d'activateur dans le quartier. En premier lieu, le Roi a pu découvrir "Le Magasin Gratuit", dont le principe est simple: les clients peuvent emporter les articles gratuitement à condition d'écrire un mot de remerciement à la personne qui a fait don de cet objet au magasin. La start-up Konlingo a ensuite présenté au roi Philippe sa structure pop-up imaginée pour les évènements intérieurs comme extérieurs, le but étant de proposer des structures (tonnelles, chapiteaux, etc.) compactes, faciles à monter et à transporter. Enfin, le Roi s'est arrêté à la coopérative Sonian Wood, qui transforme le bois de la forêt de Soignes en projets d'architecture ou de design, ce qui permet de créer une alternative locale à l'exportation de ce bois en Asie. (Belga)