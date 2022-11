Radja Nainggolan veut donner une seconde chance à son associé controversé

(Belga) Radja Nainggolan soutient que son associé controversé, Ibrahim Ahmadoun, mérite une seconde chance, ont confirmé jeudi l'ancien Diable rouge et l'entreprise The Aviation Factory à la suite de la publication de l'information dans les journaux du groupe Mediahuis. Par le passé, M. Ahmadoun a été condamné aux États-Unis pour son implication dans une affaire de trafic de cocaïne - plus d'une tonne avait alors été découverte - à destination de l'aéroport de Deurne (Anvers) pour le compte du mouvement armé libanais Hezbollah.

L'ex-Diable rouge a récemment créé une nouvelle société de location de jets privés et de yachts de luxe avec la société anversoise The Aviation Factory. M. Ahmadoun a alors rejoint la structure en tant qu'investisseur. "Ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur dans le passé que vous devez en payer le prix toute votre vie", a souligné le footballeur. Ibrahim Ahmadoun reconnaît lui-même avoir commis une erreur. "J'ai purgé ma peine et j'ai pu repartir sur de nouvelles bases pour le bien de ma famille. Je suis très reconnaissant à Radja de m'avoir donné une seconde chance", a-t-il déclaré. M. Ahmadoun occupe un poste administratif et commercial au sein de l'entreprise et n'effectue aucune tâche liée à l'aviation.