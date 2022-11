Southampton place Nathan Jones sur son banc, nouvel entraîneur pour Roméo Lavia

Jones a notamment permis à Luton Town de terminer à la 6e place de la défunte D2 anglaise, sans parvenir à s'extirper des play-offs et donc rejoindre la Premier League. Lundi, Ralph Hasenhüttl a été limogé dans la foulée de lourde défaite (1-4) subie contre Newcastle dimanche lors de la 14e journée de Premier League. Mercredi, les Saints, sous les ordres de l'assistant espagnol Rubén Sellés, se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue grâce à une victoire aux tirs au but (1-1, 6-5 t.a.b.) contre Sheffield Wednesday, 3e de League One, la D3 anglaise. Cette saison, les Saints rencontrent quelques difficultés. Avec trois victoires seulement en 14 journées, les pensionnaires du St Mary's Stadium sont dans la zone rouge. Ils occupent l'antépénultième position, avec deux longueurs d'avance seulement sur Nottingham Forest, lanterne rouge. Le déplacement de samedi à Liverpool, le dernier avant la trêve internationale réservée à la Coupe du monde au Qatar, ne s'annonce pas le plus facile afin d'inverser la tendance. (Belga)