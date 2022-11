Van Uytvanck aurait aimé affronter Sanders avec plus de matchs dans les jambes

"C'est toujours une composante dont on aimerait se passer", a expliqué Alison Van Uytvanck. "On veut toujours avoir suffisamment de matchs dans les jambes. Évidemment, je n'ai pu en disputer que deux après Wimbledon en raison des problèmes au dos dont j'ai souffert. Ils appartiennent au passé désormais, heureusement. Je me dois néanmoins de féliciter Storm pour la manière dont elle a joué. Je considère que je n'ai pas livré un mauvais deuxième set du tout, mais son niveau a été incroyable et il faut pouvoir le reconnaître. Nous avons une bonne équipe. Élise est arrivée ici en pleine confiance après sa victoire en double aux WTA Finals et elle a pris le premier set contre Tomljanovic. Il faut toujours y croire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui". Malheureusement, suite à la perte du deuxième set d'Élise Mertens (WTA 29) contre Alja Tomljanovic (WTA 33), et son abandon dans la foulée en raison de douleurs à l'épaule droite, la Belgique est éliminée de la compétition. (Belga)