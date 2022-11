Commémoration de l'Armistice sur la Tombe du Soldat inconnu à Bruxelles vendredi

(Belga) Une cérémonie de commémoration a eu lieu vendredi matin à la Colonne du Congrès à Bruxelles, à l'occasion de l'anniversaire de l'Armistice de la Première Guerre mondiale. La commémoration a eu lieu en présence du Roi et de plusieurs responsables politiques, notamment le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden.

Le roi Philippe a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu et a ravivé la "flamme éternelle" devant la tombe, à la Colonne du Congrès, vers 11h00. La cérémonie officielle de commémoration en hommage au Soldat inconnu, aux morts des deux guerres mondiales et aux militaires tombés lors des missions pour la paix depuis 1945 a été suivie de 21 coups de canon. Le Roi a ensuite salué les vétérans et les présidents des associations patriotiques. Il y a 100 ans, en novembre 1922, les dépouilles mortelles de cinq soldats inconnus belges tombés lors de la Grande Guerre ont été transportées depuis divers cimetières militaires en Belgique jusqu'à Bruges. C'est là que, le 10 novembre exactement, le Soldat inconnu a été désigné. Son cercueil a alors été inhumé le lendemain, 11 novembre, au pied de la Colonne du Congrès à Bruxelles, en présence du roi Albet 1er. Compte tenu de cet anniversaire particulier, des images originales de la cérémonie du 11 novembre 1922 ont été montrées vendredi à la Colonne du Congrès. (Belga)