Invasion de l'Ukraine - Au moins cinq morts dans une frappe russe sur un immeuble de Mykolaïv

(Belga) Au moins cinq personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans la nuit de jeudi à vendredi dans une frappe de missile sur un immeuble résidentiel de la ville de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué les autorités régionales.

"Dans une réponse cynique de l'État terroriste à nos succès sur le front, une frappe a touché un immeuble de cinq étages, détruit entièrement", a déclaré sur Telegram le chef de l'administration régionale, Vitaliï Kim, mentionnant un bilan provisoire revu à la hausse de cinq personnes tuées et deux blessées. Sur les premières images des services de secours ukrainiens, on peut voir l'immeuble éventré en son milieu et les secours avancer de nuit dans les décombres. Cette frappe intervient alors l'Ukraine a annoncé jeudi la reconquête d'une douzaine de villages de la région de Kherson, à une centaine de kilomètres, où Moscou a confirmé avoir entamé son repli. Selon le président Volodymyr Zelensky, il s'agit de "41 villages" repris dans la région où la contre-offensive ukrainienne a commencé en octobre. (Belga)