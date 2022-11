ITF Sharm El-Sheikh - Magali Kempen remporte le double d'un 25.000 dollars en Egypte

Magali Kempen et Jia-Jing Lu, formant la première paire tête de série, ont battu en finale les Russes Aliona Falei et Elena Pridankina 6-4, 2-6 et 10/6 dans le super jeu décisif. Magali Kempen, 24 ans, 283e mondiale en double (239e en simple), s'adjuge son 4e titre de l'année en double et le second avec Jia-Jing Lu. Elle compte désormais 17 trophées ITF en double, pour 9 en simple, à son palmarès. (Belga)