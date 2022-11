Pays-Bas: près de huit tonnes de cocaïne saisies après leur passage par Anvers

(Belga) Près de huit tonnes de cocaïne, représentant une valeur commerciale de plus de 200 millions d'euros, ont été découvertes dans un conteneur au port d'Anvers et quatre personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas dans le cadre de l'enquête, a annoncé vendredi la police néerlandaise.

La drogue était dissimulée dans une cargaison de bananes en provenance d'Equateur. Elle a été découverte le 20 octobre à Anvers, ce qui a conduit les polices des deux pays à ouvrir une enquête commune. Elles ont toutefois laissé les trafiquants transporter le conteneur le 4 novembre jusqu'à sa destination finale, Emmeloord (nord des Pays-Bas). C'est là que les quatre personnes ont été arrêtées grâce à la coopération belgo-néerlandaise au sein de la "Quick Respons Unit" de la taskforce Fortius, dédiée à la lutte contre le trafic de cocaïne entre Anvers et les Pays-Bas, a précisé la police néerlandaise dans un communiqué. Cette taskforce Fortuis rassemble les services de police et douane, les parquets et d'autres services de deux pays. (Belga)