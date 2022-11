Superprestige - Laurens Sweeck, vainqueur dans le sable de Niel: "une petite surprise"

Malade, l'intéressé n'avait pu s'entraîner ces deux derniers jours, mais s'est montré le plus habile dans le sable lâchant son dernier rival vendredi, le Néerlandais Lars van der Haar. "J'ai vraiment bien roulé dans le sable", s'est réjoui Laurens Sweeck. "Il fallait vraiment bien doser ses efforts et ne pas rouler à bloc tout le temps, ce qui a permis à van der Haar de revenir à un moment. Je suis passé en force dans la dernière portion sablonneuse. C'est vraiment sympa de gagner, mais c'est une petite surprise. J'avais un peu mal de gorge et un rhume la semaine dernière, je ne me suis pas entraîné ces deux derniers jours. Ce n'est pas mon habitude. On me dit d'ailleurs toujours de ralentir à l'entraînement. Je devrais peut-être l'écouter parce que cela m'a bien aidé aujourd'hui." Laurens Sweeck en profite pour endosser le maillot de leader de ce challenge de la régularité aux points. "Le Superprestige est un des mes principaux objectifs avec la Coupe du monde", a ajouté le coureur de Crelan-Fristads. Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions) a expliqué s'être déboîté l'épaule à l'échauffement et un peu plus tard en course. "J'ai pu la remettre très vite, je suis habitué, mais c'est embêtant", a confié le Néerlandais. "Laurens était fort aujourd'hui. On a eu une belle bataille, mais il a émergé à la fin." (Belga)