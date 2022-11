Un responsable présumé d'une organisation de rançongiciels arrêté au Canada

Mikhail Vasiliev aurait déployé le rançongiciel LockBit pour mener des attaques contre d'importantes infrastructures et de grands groupes industriels à travers le monde, selon un communiqué d'Europol, précisant qu'il était connu pour ses demandes de rançon exorbitantes, allant de 5 à 70 millions d'euros. Âgé de 33 ans, il attend désormais son extradition vers les Etats-Unis, a indiqué le ministère de la Justice américain dans un communiqué. M. Vasiliev encourt jusqu'à cinq ans de prison s'il est condamné pour association de malfaiteurs visant à endommager des ordinateurs protégés et transmettre des demandes de rançon. "Cette arrestation est le résultat de plus de deux ans et demi d'enquête à l'intérieur du groupe de rançongiciels LockBit, qui a fait plusieurs victimes aux Etats-Unis et dans le monde", a commenté la numéro 2 du ministère américain de la Justice Lisa Monaco. L'homme avait été arrêté le 26 octobre dans la province de l'Ontario au Canada, à la suite d'une enquête menée par la Gendarmerie nationale française avec le soutien d'Europol, de la Gendarmerie royale du Canada et du FBI, a ajouté Europol dans son communiqué. Cette arrestation fait suite à une opération en Ukraine au mois d'octobre ayant permis l'arrestation de deux complices, est-il précisé dans le document. Selon une plainte déposée contre M. Vasiliev dans l'Etat américain du New Jersey, LockBit, qui est apparu pour la première fois en janvier 2020, a fait près de 1.000 victimes aux Etats-Unis et dans d'autres pays, et rapporté plusieurs dizaines de millions de dollars. (Belga)