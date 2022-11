Keith Levene, fondateur des groupes punk The Clash et Public Image Ltd, est décédé

(Belga) Keith Levene, guitariste et fondateur des groupes punk The Clash et Public Image Ltd (PiL) est décédé à l'âge de 65 ans, rapporte samedi New Musical Express (NME)

Keith Levense a débuté sa carrière à 15 ans en tant que roadie pour le groupe de rock symphonique Yes. En 1978, il fonde The Clash avec le chanteur Joe Strummer. Il quitte cependant le groupe avant d'avoir pu enregistrer le moindre morceau. Après la séparation des Sex Pistols, le musicien crée PiL, avec Johnny Lydon. Il quitte la formation trois albums plus tard, en raison de "différences créatives" concernant le quatrième album, "This Is What You Want...This Is What You Get", indique NME Il collabore ensuite au dernier album de son ami de PiL, Jah Wobble, "Commercial Zone" (2014). Keith Levene souffrait d'un cancer du foie et est décédé vendredi à son domicile de Norfolk, selon le journal The Guardian. (Belga)