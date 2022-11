Les Belges à l'étranger - Lens et Loïs Openda viennent à bout de Clermont et restent dans le sillage du PSG

Dominateur, Lens a été surpris en fin de première période avec un but contre son camp de Salis Abdul Samed (39e). Les Sang et Or ont finalement égalisé grâce à Wesley Said (60e). Franck Haise, l'entraîneur lensois, a alors lancé Loïs Openda, sélectionné pour la Coupe du monde par Roberto Martinez (64e) et Lens a inscrit le but de la victoire quelques minutes plus tard via Seko Fofana (68e). Grâce à ce succès, Lens conserve sa 2e place en Ligue 1 avec 36 points, deux de moins que le Paris Saint-Germain qui reçoit Auxerre dimanche. (Belga)