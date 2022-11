(Belga) Rennes s'est imposé 2-1 face à Toulouse pour la 15e journée du championnat de France samedi. Arthur Theate a joué toute la rencontre pour les Rennais et Jérémy Doku est monté à la 80e minute. Côté toulousain, Brecht Dejaegere est monté au jeu au repos.

Les Belges à l'étranger - Rennes, avec Theate et Doku, écarte Toulouse et assure sa place dans le top 3

Après avoir ouvert le score via Benjamin Bourigeaud (25e), Rennes s'est fait surprendre au retour des vestiaires sur un but de Thijs Dallinga (55e). Les Bretons ont cependant rapidement réagi et Arnaud Kalimuendo (58e). Un succès qui permet à Rennes d'assurer sa troisième place de la Ligue 1 avec 31 points avant la trêve pour la Coupe du monde. Toulouse est 12e avec 16 points. (Belga)