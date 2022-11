11.11.11 dresse un bilan positif, à la fin d'un week-end de campagne sans confinement

Après deux années de pandémie de corona, au cours desquelles les collectes ont également été plus faibles que d'habitude, la campagne de cette année a à nouveau pu être menée physiquement. Le thème de la campagne était l'injustice climatique: les plus grandes conséquences du changement climatique touchent les populations des pays qui en sont le moins responsables. Une première évaluation montre que les résultats semblent "positifs". L'organisation affirme qu'elle peut "envisager avec prudence le franchissement de la barre des 2 millions d'euros de fonds collectés". "Même en période de factures énergétiques élevées, nous constatons que les gens continuent à investir du temps et de l'argent dans des projets qui luttent contre l'injustice climatique. Chacun fait sa part à sa manière. Cela réchauffe le cœur", a commenté Els Hertogen, directrice de 11.11.11, dans un communiqué de presse. Elle ajoute que "l'injustice climatique n'est pas un spectacle lointain" et que "le soutien à la solidarité internationale reste élevé". Selon 11.11.11, environ vingt mille volontaires en Flandre et à Bruxelles se sont mobilisés pour collecter des fonds par le biais de toutes sortes d'activités, allant de projections de films, d'ateliers et de courses à pied à des quiz, des festivals alimentaires et des ventes de vêtements. Des actions auront encore lieu en Flandre et à Bruxelles dans les semaines à venir. (Belga)