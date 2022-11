Après cinq ans de silence, Big Ben retentit à nouveau

(Belga) Pour s'approcher au plus près de Big Ben, il faut des bouchons d'oreilles et un casque anti-bruit afin de protéger ses tympans. Et quand la cloche de 13,7 tonnes sonne, les vibrations se ressentent jusque dans la poitrine.

Après cinq longues années de rénovation, l'horloge la plus célèbre du monde est officiellement sortie de son silence dimanche à 11H00 GMT (12H00 en Belgique) pour recommencer à donner l'heure aux Londoniens. L'emblématique horloge, qui domine le parlement britannique, retrouve ainsi son rythme habituel après le nettoyage minutieux de plus de 1.000 pièces qui la composent. En août 2017, plus d'un millier de personnes s'étaient rassemblées devant le Parlement pour écouter religieusement les douze derniers coups sonnés par Big Ben et les quatre autres cloches - plus petites - qui l'accompagnent. En cinq ans, l'horloge a sonné à quelques rares occasions grâce à un mécanisme électrique de substitution, comme récemment pour les funérailles de la reine Elizabeth II décédée le 8 septembre. (Belga)