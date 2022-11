ATP Finals - Rafael Nadal s'incline nettement face à Taylor Fritz pour son entrée dans le tournoi

Plus tôt dans la journée, le premier match de ce groupe vert avait permis au Norvégien Casper Ruud (ATP 4/N.3) de s'imposer 7-6 (7/4) et 6-4 aux dépens du Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 6/N.5). Lundi, le groupe rouge entrera en action avec au programme le duel russe entre Daniil Medvedev (ATP 5/N.4) et Andrey Rublev (ATP 7/N.6) avant en soirée le match entre le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3/N.2) et le Serbe Novak Djokovic (ATP 8/N.7), quintuple vainqueur (2008, 2012, 2013, 2014 et 2015). Les deux premiers de chacun des deux groupes se qualifient pour les demi-finales. (Belga)