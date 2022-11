Challenger Pro League - Le RWDM corrige Lommel 5-0 et reste au contact de Beveren au sommet

Privé de son gardien titulaire, Jari De Busser, blessé jusqu'à la trêve hivernale, Lommel a rapidement concédé un premier but signé Mickael Biron (8e). Grâce à cette ouverture du score, le RWDM a d'autant plus facilement géré la situation que Lommel ne se montrait légèrement dangereux que sur les phases arrêtées. Par contre, l'attaquant martiniquais a hérité d'une grosse occasion de signer un doublé lorsqu'il s'est retrouvé seul face à Nikola Ivezic, le gardien de Lommel (26e).Le Monténégrin arrivé du FK Podorica a toutefois été surpris par une balle dans le petit filet signée Luis Oyama (36e, 2-0). À la reprise, le RWDM a empêché Lommel de sortir de sa zone notamment via Biron, qui a posé de gros problèmes à la défense limbourgeoise grâce à sa pointe de vitesse. Les Molenbeekois ont fini par asseoir leur domination grâce à des autogoals d'Eric Monjonell (74e, 3-0) et d'Ivezic (77e, 4-0) et un nouveau but de Oyama (89e+1, 5-0). (Belga)