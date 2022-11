Coupe du monde de cyclocross - Week-end réussi pour Laurens Sweeck: "Je me rapproche de mon meilleur niveau"

Une victoire qui vient ponctuer un week-end réussi pour Sweeck qui s'était imposé à Niel vendredi dans le cadre du Superprestige après avoir été malade la semaine dernière. "Je n'ai pas roulé pendant deux jours mais ce n'est vraisemblablement pas trop grave. Je ne me sentais pas à 100% cette semaine et ce repos m'a fait du bien. Je me sentais bien et je me rapproche de mon meilleur niveau", a confié Sweeck. Dimanche, Sweeck a cependant dû attendre le sprint pour s'imposer devant le Néerlandais Lars van der Haar et le nouveau champion d'Europe Michael Vanthourenhout. "Je pensais que les autres étaient plus proches mais ce n'était pas le cas. Michael Vanthourenhout a été solide dans le dernier tour. Il était encore rapide dans le dernier virage mais après il n'avait plus les jambes. C'est une belle victoire et le ressenti est bon. Cela fait toujours du bien de gagner trois fois en si peu de temps." (Belga)