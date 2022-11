Espagne: un adolescent tué dans les intempéries à Saragosse

(Belga) Les intempéries en Espagne, avec de fortes pluies, de la grêle et des rafales, ont un fait une victime mortelle. Un adolescent de 17 ans a été tué dans la chute d'un toit à Saragosse, rapporte le média public RTVE samedi soir.

L'aéroport de Valence a temporairement dû fermer une piste d'atterrissage qui a été frappée par la foudre. En 24 heures d'averses, pas moins de 149 litres au mètre carré ont été enregistrés et dans la ville de Xert, les mesures ont même été jusqu'à 300 litres par mètre carré. Les images télévisées témoignent de rues, garages sous-terrains et caves inondés. Les pompiers étaient fortement mobilisés pour extraire des passagers de leurs voitures. Les secours ont aussi dû porter assistance à un bus scolaire, et transporter les enfants sur leurs dos vers les hauteurs. La pluie ne devrait pas cesser dans les heures qui viennent. (Belga)