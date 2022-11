Forte explosion au cœur d'Istanbul, plusieurs blessés, annoncent les médias turcs

L'explosion s'est produite peu après 16h00 (14h00 heure belge), au moment où la foule dans la rue Istiqlal, lieu de promenade prisé le dimanche des Stambouliotes et des touristes, est particulièrement dense. La chaine de télévision privée NTV indique qu'il y a "au moins cinq à dix blessés" et montre un déploiement des secours et de la police. La zone a été évacuée. Selon les images diffusées par les réseaux sociaux du moment de l'explosion, celle-ci est entendue de loin, accompagnée de flammes et déclenche aussitôt un mouvement de panique. Un large cratère noir est également visible sur ces images, ainsi que plusieurs corps à terre à proximité. (Belga)