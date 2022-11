Israël: grand retour de Netanyahu, désigné pour former le gouvernement

Son gouvernement pourrait être le plus à droite de l'histoire d'Israël, ce qui a suscité d'emblée des craintes localement et à l'international. Plus tôt cette semaine, une majorité de députés, 64 sur les 120 du Parlement élu le 1er novembre, ont recommandé au président Isaac Herzog de confier à M. Netanyahu la tâche de mettre sur pied une nouvelle équipe ministérielle. "Je vous donne le mandat de former un gouvernement", a déclaré dimanche le président Herzog aux côtés de M. Netanyahu, lors d'une conférence de presse à la résidence présidentielle à Jérusalem. "Je serai le Premier ministre de tous, de ceux qui ont voté pour nous et les autres. C'est ma responsabilité", a déclaré M. Netanyahu, 73 ans. C'était le Premier ministre centriste sortant Yaïr Lapid, qui avait évincé en juin 2021 du pouvoir M. Netanyahu en ralliant une coalition hétéroclite de partis de droite, du centre, de gauche et arabe, décidés à mettre un terme au règne du Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël, en poste de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021. M. Netanyahu est inculpé pour corruption dans une série d'affaires et son procès est en cours. Relégué au rang de chef de l'opposition, celui que tout le monde surnomme "Bibi" avait après sa défaite aux élections législatives de mars 2021 promis de "renverser le gouvernement à la première occasion". M. Netanyahu aura 28 jours pour mettre sur pied son équipe ministérielle, avec un supplément de 14 jours si nécessaire. (Belga)