Le directeur de la Pro League convoque une réunion d'urgence pour contrer la violence

(Belga) Lorin Parys a appelé d'urgence les clubs à se réunir lundi matin pour lutter plus efficacement contre la violence dans les stades et œuvrer pour plus de sécurité.

Le directeur général (CEO) de la Pro League de football s'est exprimé dimanche sur les réseaux sociaux au lendemain d'une nouvelle rencontre du championnat de Belgique arrêtée en raison de multiples incidents. Le match entre Charleroi et Malines comptant pour la 17e journée a en effet été arrêtée après 67 minutes de jeu en raison de jets de fumigènes venant du clan des supporters carolos alors que les Zèbres menaient 1-0 samedi. Le 23 octobre, des incidents avaient forcé l'arrêt du Clasico entre le Standard et Anderlecht, peu après l'heure de jeu aussi, à cause là aussi de jets de fumigènes des supporters anderlechtois cette fois. "Il n'est plus possible qu'un groupe prenne en otage notre football pour d'autres objectifs. Ce groupe doit être exclu", a tweeté Lorin Parys. "Nous allons prendre nos responsabilités et accélérerons la mise en œuvre de notre plan. Nous nous adresserons à tous les partenaires pour cela". (Belga)