Les Diables Rouges se retrouvent lundi et s'envolent mardi pour le Moyen-Orient

(Belga) Les vingt-six Diables Rouges, appelés à disputer la Coupe du monde au Qatar, vont se retrouver ce lundi au Proximus Basecamp de Tubize. Ils s'envoleront dès le lendemain à destination du Moyen-Orient et plus précisément du Koweït. Ils disputeront là-bas leur dernier match de préparation programmé le vendredi 18 novembre (16h00 belges) face à l'Égypte.

Dès la fin du match disputé au stade Jaber Al-Ahmad de Koweït City, la sélection belge prendra un vol pour le Qatar. Cinq jours plus tard, ils entreront dans la compétition le mercredi 23 novembre (20h00) face au Canada. "Cela offre l'opportunité de se préparer à un tournoi majeur d'une manière spécifique en mettant le focus sur l'emploi du temps imparti. Jouer contre un adversaire africain dans un pays du Moyen-Orient remplit toutes les facettes de notre préparation à cet égard", a déclaré le sélectionneur national Roberto Martinez. Il y a quatre ans également, un match de préparation avait été disputé contre l'Égypte avant la Coupe du monde. Les Diables s'étaient imposés 3-0 face aux Pharaons au stade Roi Baudouin, grâce à des buts de Romelu Lukaku, Eden Hazard et Marouane Fellaini. À l'époque, l'Égypte préparait aussi la Coupe du monde. Cette année, elle ne sera pas présente au Qatar. Les Diables Rouges aborderont leur Coupe du monde le mercredi 23 novembre (20h00) contre le Canada. Le Maroc sera leur deuxième adversaire le dimanche 27 novembre (14h00). Les Belges affronteront la Croatie, vice-championne du monde, le jeudi 1er décembre (16h00) dans le dernier match du groupe F. Les matchs contre le Canada et la Croatie seront joués au stade Ahmad Bin Ali à Al Rayyan, tandis que celui contre le Maroc se disputera au stade Al Thumama à Doha. (Belga)