Maarten Truijen est le nouveau Mister Gay Belgium

Plus de 109 hommes se sont présentés comme candidats pour cette édition 2022 du concours Mister Gay Belgium. Douze finalistes ont été retenus pour suivre un programme intensif au cours des mois passés, composé d'ateliers et d'une campagne à mener avec un thème propre. Samedi soir, les douze candidats ont dû convaincre le jury dans la salle Elckerlyck à Anvers en présentant chacun un spectacle. M. Maarten Truijen affirme qu'il ne s'était jamais attendu à être le nouveau Mister Gay Belgium avant de présenter sa candidature cette année. "Mon objectif était principalement de rendre le monde un peu plus beau. Mon intention est de répandre l'amour, pour les autres et un peu pour soi-même aussi. Je pense que le monde, après quelques années sombres, en a vraiment besoin". Ce message, de même que la prévention au suicide, étaient les thèmes défendus par Maarten au cours de mois passés, et qu'il défendra au cours de l'année de son titre. "L'amour de soi et l'acceptation de soi sont des valeurs importantes à avoir dans la vie. Vous êtes qui vous êtes", a commenté le nouvel élu. (Belga)